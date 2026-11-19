زار سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، مبنى المقر الرئيس وفرع المقر الرئيس لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وجنوب آسيا، حيث تفقّد سموّه المقر عقب خضوعه لعملية تحديث شاملة بتصميمه المميّز المُطل على «خور دبي».

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه، لدى وصوله إلى المقر، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للمجموعة.

نموذج للمؤسسات

وبارك سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم افتتاح المقر الرئيس للمجموعة عقب تحديثه، معرباً عن شكره وتقديره لجهود مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والإدارة العليا للمجموعة وجميع العاملين فيها.

وقال سموّه: «بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني نموذجاً رائداً للمؤسسات المالية القادرة على مواكبة المستقبل وتحقيق الريادة فيه.. البنك كان وسيظل شريكاً فاعلاً في رسم ملامح القطاع المالي في دبي ودولة الإمارات، وترسيخ أسسه وتعزيز تنافسيته».

وأضاف سموّه: «نثق في قدرة هذه المجموعة الوطنية الرائدة على تقديم إسهامات لها أثرها الواضح في دعم الطموحات الاقتصادية الكبيرة لدولة الإمارات، بالالتزام بأعلى المعايير العالمية واستثمارها في التكنولوجيا والابتكار، بما يؤكد الريادة الإماراتية في تقديم نموذج متطور للقطاع المصرفي، ويؤكد مكانة دبي محوراً رئيساً للخدمات المالية على مستوى العالم».

جولة في المقر

واطلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولة في المقر، على المراحل المختلفة التي شملتها عملية التحديث، وتفاصيل تصميم المقر وتقنياته، ومعايير الاستدامة التي يتبناها، وأثر ذلك في دعم مسيرة التميّز العالمية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وريادتها في تطوير بيئة عمل المستقبل، بما يُعزّز إسهامات المجموعة في المنظومة المالية لدبي ودولة الإمارات.

كما تابع سموّه شرحاً حول العرض المصرفي الجديد الذي أطلقه البنك خصيصاً لمواطني دولة الإمارات، وذلك في إطار حرص المجموعة على تقديم خدمات مصرفية نوعية تلبي تطلعات المواطنين.

كذلك اطّلع سموّه على لوحتين تذكاريتين ضمهما المقر تعود إحداهما إلى عام 1998، وهو العام الذي جرى فيه افتتاح المبنى من قِبَل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، ليكون المقر الرئيس للمجموعة، بينما تمت إضافة اللوحة الثانية العام الجاري مع افتتاح مقر المجموعة بعد التحديث.

أسس قوية

من جانبه، رحّب سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بزيارة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقال سموّه: «حافظ هذا المبنى، بتصميمه المُلهم، على مكانته الراسخة على ضفاف الخور لما يقارب 30 عاماً، كرمز يُجسّد ثقة دبي ودولة الإمارات بمستقبلها».

وأضاف سموّه: «تواصل المجموعة البناء على أسس قوية لنستهل فصلاً جديداً من مسيرة نمو البنك وتعميق أثره.. نعمل على تهيئة أفضل بيئات العمل لجميع الموظفين، مع مواصلة الاستثمار في الكادر الوطني، وتبنّي أحدث التقنيات وتحفيز الابتكار.. عمليات التطوير المستمرة هدفها تقديم خدمات على قدر رفيع من التميّز لعملاء المجموعة وفق أرقى المعايير».

إرث وطموح

بدوره، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، عن بالغ سعادة واعتزاز جميع العاملين في المجموعة بزيارة سموّ النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إلى المقر بعد تحديثه، وقال: «إعادة افتتاح المقرّ الرئيس للمجموعة تؤكد التزامنا تجاه دبي ودولة الإمارات ودعمنا المستمر لتطوير قطاعها المالي. هذا المقر بحلّته الجديدة، يجمع بين إرثنا وطموحاتنا في مكان واحد، وقد صُمم ليلبي تطلعات عملائنا في إدارة أعمالهم المصرفية، ويراعي في الوقت ذاته احتياجات موظفينا في بيئة عملهم».

وحول العرض الجديد الذي أطلقه البنك خصيصاً للمواطنين، قال: «العرض المصرفي الجديد الذي صُمم بخبرات إماراتية لخدمة مواطني الدولة على وجه الخصوص، يجمع حلولاً مالية ومزايا يومية عبر بطاقة الخصم المباشر وتطبيق (تستاهل)، ما يعكس التزامنا الراسخ بخدمة مواطني الدولة وأسرهم، ومع توسع أعمال المجموعة في المنطقة، تُعزّز استثمارات كهذه ركائزنا في السوق التي انطلقنا منها».

25 مليون متعامل نشط

سجل بنك الإمارات دبي الوطني، منذ تأسيسه، تحولاً نوعياً من بنك محلي إلى مؤسسة مالية رائدة ذات حضور راسخ في الأسواق الدولية الواعدة، وتعكس هذه المسيرة جانباً من تحول دبي ودولة الإمارات وترسيخ مكانتهما مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والقطاع المالي، واليوم تعمل المجموعة في 13 دولة، وتقدم خدماتها لأكثر من 25 مليون متعامل نشط، حيث بلغ إجمالي أصولها 1.38 تريليون درهم في 30 سبتمبر 2026.

مكتوم بن محمد:

. بقيادة أحمد بن سعيد.. مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تقدم نموذجاً رائداً للمؤسسات المالية القادرة على مواكبة المستقبل وتحقيق الريادة فيه.

أحمد بن سعيد:

. نعمل على تهيئة أفضل بيئات العمل للموظفين، مع مواصلة الاستثمار في الكادر الوطني، وتبنّي أحدث التقنيات وتحفيز الابتكار.