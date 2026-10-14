مشروع تحويل «متحف دبي» إلى «حصن الفهيدي» يرى النور في أكتوبر الجاري

يشهد أكتوبر الجاري إنجاز مشروع تحويل "متحف دبي" إلى "حصن الفهيدي"، في إطار جهود هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" لتطوير التجربة المتحفية وإبراز تاريخ الحصن، الذي يُعد أقدم مبنى تاريخي قائم في الإمارة، فيما لم يُحدّد حتى الآن موعد افتتاحه أمام الزوار.

ويأتي تعديل اسم "متحف دبي"، الذي افتُتح عام 1971، إلى "متحف حصن الفهيدي"، بهدف تسليط الضوء على تاريخ المبنى نفسه وأهميته بوصفه أحد أبرز المعالم التراثية في دبي.