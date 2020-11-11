«إعمار للتطوير» تسجّل مبيعات عقارية بـ4.3 مليارات درهم خلال 9 أشهر

المصدر: دبي ــ وام

سجلت «شركة إعمار للتطوير»، العاملة في تطوير العقارات ومشروعات الحياة العصرية في المنطقة، والتي تمتلك «شركة إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، مبيعات عقارية بلغت قيمتها 4.343 مليارات درهم خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر 2020، في ما بلغ صافي أرباحها للفترة نفسها 1.359 مليار درهم، الأمر الذي يعكس قوة الركائز المالية للشركة.

وحققت «إعمار للتطوير» نمواً شهرياً في مبيعاتها خلال الربع الثالث من عام 2020 (يوليو إلى سبتمبر)، في مؤشر يعكس بداية انتعاش سوق العقارات، في ما بلغت قيمة المبالغ المستلمة عن المشروعات «قيد الإنجاز» 27.154 مليار درهم.



وقال مؤسس «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، محمد العبار، إن «إعمار للتطوير» تواصل التزامها الراسخ بتسليم مشروعاتها، ورفد المشترين بأساليب حياة راقية وفق أعلى المعايير، لافتاً إلى أن هذا يشكل جوهر أعمالها وركيزة أدائها المالي المرن، في خضم الظروف المعقدة التي عانتها الأسواق خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الشركة ستواصل دعم المتعاملين معها بطرق مناسبة وذات مغزى وبعد إنساني، عبر مبادراتها ومنصاتها الرقمية المتنوعة.



وأنجزت «إعمار للتطوير» خلال عام 2020 أكثر من 2500 وحدة سكنية عبر عدد من الوجهات الرئيسية، بما فيها «دبي هيلز إستيت»، و«خور دبي»، و«المرابع العربية»، و«إعمار الجنوب»، وسلمت حتى أكتوبر من العام الجاري أكثر من 45 ألف وحدة سكنية، فيما لا تزال أكثر من 28 ألف وحدة قيد التطوير حالياً في جميع أنحاء الدولة.

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