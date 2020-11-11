الشقق الفندقية الفخمة تسجل معدل إشغال 60% خلال 9 أشهر

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن الشقق الفندقية المتوسطة سجلت أعلى معدل للإشغال، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وبنسبة بلغت 63%، تلتها الشقق الفخمة بنسبة 60%.

ووفقاً لبيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد حققت المنشآت الفندقية في الإجمالي معدل إشغال وصل إلى 51%، مفصّلة أن الفنادق المصنفة بين فئتي نجمة واحدة وثلاث نجوم سجلت بدروها معدل إشغال وصل إلى 54%، مقابل نسبة 49% للفنادق من فئة أربع نجوم، و42% للمنشآت الفندقية من فئة خمس نجوم.

وكشفت البيانات أن إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي (بما في ذلك الشقق الفندقية) في نهاية سبتمبر 2020 بلغ 111 ألفاً و739 غرفة فندقية ضمن 648 منشأة فندقية. واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نحو 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 37 ألفاً و719 غرفة فندقية ضمن 114 منشأة فندقية، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم التي استحوذت على نحو 26% من حجم السوق الفندقية، مسجلة 28 ألفاً و736 غرفة فندقية ضمن 136 منشأة. بدورها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 18% بسعة بلغت 20 ألفاً و744 غرفة فندقية ضمن 214 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فقد استحوذت على نحو 22% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، إذ وصل عددها إلى 24 ألفاً و540 شقة فندقية ضمن 184 منشأة، منها 10 آلاف و470 شقة فخمة، و14 ألفاً و70 شقة متوسطة المستوى.

وبينت أن طول مدة إقامة النزلاء ارتفع إلى أربع ليال فندقية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

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