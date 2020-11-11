2.493 مليار درهم إيرادات «إعمار مولز» في 9 أشهر

المصدر: دبي - وام

سجلت «إعمار مولز»، التي تمتلك إعمار العقارية حصة الأغلبية فيها، إيرادات بقيمة 2.493 مليار درهم (679 مليون دولار أميركي) للأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

وحسب النتائج المالية المعلنة للشركة، فقد بلغ صافي أرباح الشركة للفترة نفسها 586 مليون درهم رغم التحديات التي واجهتها مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما تبقى التوقعات المرتبطة بالربع الأخير من العام الجاري إيجابية مع عودة الإقبال إلى طبيعته تدريجياً واقتراب موسم الأعياد.

وقال مؤسس شركتي إعمار العقارية وإعمار مولز، محمد العبار: «أظهرت (إعمار مولز) قوة ومرونة كبيرتين خلال فترة تفشي الوباء على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهها قطاع التجزئة عموماً هذا العام، وتعكس النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2020، قدرة الشركة على النمو خلال هذه الأوقات العصيبة. وقد تعاونا مع تجار التجزئة لضمان تجربة تسوق آمنة وممتعة تماماً من خلال الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية التي حددتها حكومة دبي. والآن نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد زوار مراكز التسوق، كما قمنا أيضاً بتمديد سياسة تخفيف الأعباء المالية على جميع المستأجرين حتى نهاية العام لتقديم كل الدعم الممكن لهم ضماناً لاستمرارية أنشطتهم التجارية».

وأضاف العبار: «متفائلون بشأن المستقبل القريب لقطاع التجزئة في دبي خلال الفترة المتبقية من عام 2020، ونتطلع إلى عودة السياح والزوار بالأعداد الكبيرة التي اعتدنا عليها سابقاً، أما على المدى الطويل فنحن على ثقة بأننا سنحقق مجدداً نمواً كبيراً في أعمالنا خلال 2021».

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