العبار: حققت الكثير من الأموال على مدى سنوات.. لكن ذلك لا يمنع التعرض للخسارة في مرحلة ما

أكد المؤسس والعضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، محمد العبار، أن معدلات عدم التحصيل من العملاء في سداد مستحقاتهم لدى «إعمار» ارتفعت خلال فترة الحرب، قبل أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية عقب انتهائها، مشيراً إلى أن معدلات إشغال الفنادق تشهد حالياً نمواً ملحوظاً.

وقال العبار، خلال جلسة «القيادة في ظل التحولات»، ضمن فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار، إنه حقق الكثير من الأموال على مدى سنوات، لكن ذلك لا يمنع التعرض للخسارة في مرحلة ما، مؤكداً أهمية الاستعداد للمتغيرات والتعامل معها.

وفي ما يتعلق بالقطاع العقاري، اعتبر العبار أن منح خصومات للمشترين الجدد دون المشترين السابقين يُعدّ من الممارسات غير العادلة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل سعيها نحو النمو والتطور بصورة مستمرة.

وفي سياق حديثه عن التحولات العالمية، أكد العبار أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعلم من هذه التكنولوجيا واستكشاف سبل الاستفادة منها، لافتاً إلى أن المهارة تكمن في القدرة على صياغة الأوامر الموجهة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة صحيحة.

وكشف أنه سبق أن استعان بالذكاء الاصطناعي للاستفسار عن متطلبات التغيير المهني، فجاءته النصيحة بالاستمرار وعدم التغيير.

وعلى صعيد القيادة وإدارة الأعمال، شدد العبار على أهمية تقدير جهود العاملين والشركاء، معتبراً أن الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط لا يحظون بالتقدير الكافي.