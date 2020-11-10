600 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 600 مليون درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 141 مبايعة بقيمة 325.31 مليون درهم، منها 11 مبايعة لأراض بقيمة 93.03 مليون درهم، و130 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 232.28 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 199.29 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 12 هبة بـ76.04 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة «المركاض»، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت «المركاض» أيضاً المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ست مبايعات بقيمة 80 مليون درهم، تلتها منطقة «معيصم الأول» بتسجيلها مبايعتين بقيمة خمسة ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة «ورسان الأولى» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

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