772 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 772 مليون درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 207 مبايعات بقيمة 407.72 ملايين درهم، منها 18 مبايعة لأراضٍ بقيمة 81.32 مليون درهم، و189 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 326.39 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «المركاض»، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في المنطقة نفسها، فيما تصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة 10 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة «الثنية الرابعة».

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، مسجلة 62 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهونات قيمة قدرها 320.32 مليون درهم، منها 20 رهناً لأراضٍ بقيمة 185.65 مليون درهم، و51 رهناً لفلل وشقق بقيمة 134.67 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «ند الحمر» بقيمة 110 ملايين درهم، وأخرى في منطقة «الحبية الرابعة» بقيمة 66 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 44.95 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «وادي الصفا 3» بقيمة 22 مليون درهم، وأخرى في منطقة «مرسى دبي» بقيمة 10 ملايين درهم.

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