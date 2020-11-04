أسواق الأسهم ترفع مكاسبها إلى 8 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - وام

عززت أسواق المال الإماراتية من مسيرة صعودها خلال جلسة اليوم قبل الأخير من تعاملاتها الأسبوعية.

وأسهم الصعود في تجاوز قيمة المكاسب التي حققتها القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة ثمانية مليارات درهم في نهاية التعاملات.

وبات المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على مشارف تخطّي حاجز 4700 نقطة، بعدما وصل إلى 4689 نقطة خلال جلسة تداول أمس، بزيادة نسبتها 0.87%، فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2153 نقطة بنمو نسبته 0.64% مقارنة باليوم السابق.

وعلى الرغم من شمول التحسن مزيداً من القطاعات المدرجة، فإن قطاع البنوك واصل تقديم الدعم الأكبر للأسواق المالية، إذ ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 11.60 درهماً، وسهم بنك أبوظبي التجاري إلى 5.76 دراهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي إلى 4.57 دراهم. وكما كان متوقعاً فقد صعد سهم الشركة العالمية القابضة إلى مستوى سعري جديد مغلقاً عند 41 درهماً.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 9.42 دراهم، فيما أغلق سهم بنك دبي الإسلامي عند 4.08 دراهم. وشهد سهم طيران «العربية» نشاطاً قوياً بالغاً 1.09 درهم، إضافة إلى سهم «شعاع» المغلق عند 61 فلساً.

وبلغت قيمة التداولات في السوقين 488 مليون درهم تقريباً، وعدد الأسهم المتداولة 158 مليون سهم، نفذت من خلال 4683 صفقة.

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