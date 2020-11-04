679 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

سجلت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 679 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 181 مبايعة بقيمة 324.03 مليون درهم، منها 11 مبايعة لأراضٍ بقيمة 38.08 مليون درهم، و170 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 285.96 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ12 مليون درهم في منطقة المركاض، فيما تصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث العدد، مسجلة ست مبايعات بـ10 ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة كأهم مبايعات الشقق والفلل، في وقت تصدرت «وادي الصفا 3» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة 25 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 303.29 ملايين درهم، منها 18 رهناً لأراضٍ بقيمة 221.69 مليون درهم، و60 رهناً لفلل وشقق بقيمة 81.6 مليون درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 51.68 مليون درهم.

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