2.6 تريليون درهم موجودات 10 بنوك وطنية نهاية سبتمبر 2020

المصدر: أبوظبي - وام

قفز إجمالي موجودات 10 بنوك وطنية إلى 2.681 تريليون درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 11.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، وذلك بحسب البيانات التي أعلنت عنها هذه البنوك نهاية سبتمبر الماضي.

ويعكس النمو الكبير في موجودات البنوك الوطنية، الملاءة المالية القوية التي تحوزها، مقارنة مع نظيرتها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وشملت قائمة البنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية حتى الآن: «أبوظبي الأول»، «أبوظبي التجاري»، «الإمارات دبي الوطني»، «دبي الإسلامي»، «رأس الخيمة الوطني»، «الفجيرة الوطني»، «الشارقة الإسلامي»، «دبي التجاري»، «أم القيوين الوطني»، و«الإمارات الإسلامي».

وتظهر البيانات المالية للبنوك الـ10 أن النمو المسجل في الموجودات ترافق مع تحسن كبير أيضاً في مؤشر الودائع التي ارتفع إجمالي قيمتها إلى 1.74 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2020، بزيادة نسبتها 10.7% مقارنة مع 1.572 تريليون درهم في سبتمبر 2019.

أما على مستوى التسهيلات الائتمانية للبنوك ذاتها، فقد نمت بنسبة 5% مرتفعة إلى 1.47 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2020، مقارنة مع 1.4 تريليون درهم في الشهر ذاته من 2019.

ولايزال «أبوظبي الأول» يتصدر قائمة أكبر البنوك من حيث قيمة الموجودات التي بلغت 955 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2020، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 692 مليار درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 409 مليارات درهم و«دبي الإسلامي» 299 مليار درهم.

كما جاء «أبوظبي الأول» في المركز الأول من حيث قيمة الودائع التي وصلت إلى 602 مليار درهم، وكذلك القروض التي سجلت 389 مليار درهم، في حين وصلت في بنك الإمارات دبي الوطني إلى 458 مليار درهم، و442 مليار درهم على التوالي.

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