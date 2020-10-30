إقبال السائحين وانخفاض الأسعار يحفزان الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

سجلت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات راوحت قيمتها بين ثلاثة وأربعة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الأسواق سجلت أخيراً معدلات تحسن محدودة في الطلب على شراء المشغولات الجديدة، وذلك بدعم من انخفاضات سعرية سجلها الذهب أخيراً، إضافة إلى نشاط تدريجي لإقبال الأفواج السياحية على الشراء، مع نمو حركة النشاط السياحي بالدولة، لافتين إلى أن منافذ البيع بالمراكز التجارية استأثرت بالحصص الأكبر من تحسن المبيعات، وذلك مع تزايد الإقبال على المولات مقارنة بالأسواق التقليدية.

بدورهم، قال متعاملون إنهم فضّلوا شراء بعض القطع من المشغولات حالياً كهدايا، في إطار الاستفادة من تراجع أسعار الذهب، وقبيل حدوث ارتفاعات مقبلة بنسب كبيرة، وفقاً للتوقعات التي تتردد بالأسواق.

شراء الهدايا

وتفصيلاً، قال المتعامل، سيد إبراهيم، إنه «اشترى قطعة من المشغولات كهدية لأحد أفراد أسرته، وذلك مع انخفاض الأسعار، التي تعد في حدود مناسبة للشراء حالياً»، مبيناً أن قطعة المشغولات التي اشتراها كانت من عيار 18 قيراطاً.

وأشارت المتعاملة، أمل محمود، إلى أنها «كانت تخطط لشراء هدية من المشغولات، وكانت تترقب الأسعار حتى انخفضت، ووصلت إلى مؤشرات مناسبة، ووقتها قررت الشراء، خصوصاً مع وجود توقعات بارتفاعات سعرية بنسب كبيرة للذهب خلال الأيام المقبلة». وأضاف المتعامل، محمد مناف، أنه «فضّل شراء قطعة من المشغولات حالياً لأسرته، وذلك مع رصد انخفاضات في أسعار الذهب أخيراً، وتخوفاً من عودة الأسعار إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتوقعات تتردد في الأسواق».

المشغولات الجديدة

بدوره، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الطلب على شراء المشغولات الجديدة شهد أخيراً تحسناً بمعدلات محدودة، وذلك بدعم من عاملي الانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً، إضافة إلى النشاط التدريجي الذي شهدته الأسواق أخيراً في إقبال بعض السائحين على الشراء».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دي دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، إن «مبيعات المشغولات الجديدة سجلت نمواً في الإقبال عليها خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً بالمتاجر داخل المولات التجارية، وذلك مع النمو التدريجي في مشتريات السائحين، لاسيما مع الرواج الملحوظ في حركة النشاط السياحي بالدولة، إضافة لتسجيل أسعار الذهب لانخفاضات تعد محفزة على الشراء»، متوقعاً أن «تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات بنسب أكبر في الإقبال على شراء المشغولات، مع نمو الحركة السياحية في الأسواق خلال موسم الشتاء».

تحسن محدود

بدوره، أوضح مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، راج اوباهاي، أن «مبيعات المشغولات الجديدة سجلت أخيراً تحسناً محدوداً في الإقبال عليها، لاسيما في المراكز التجارية مقارنة بالأسواق التقليدية، وذلك لكونها تشهد معدلات إقبال أكبر من المتعاملين، سواء المقيمين أو السائحين»، لافتاً إلى أن «رواج النشاط السياحي في الدولة أخيراً أسهم في زيادة تدريجية في الإقبال على شراء المشغولات من قبل السائحين، خصوصاً مع الانخفاضات السعرية المحفزة للذهب أخيراً، واستمرارها عند معدلات مناسبة للشراء».

أسعار الذهب

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 228 درهماً، بانخفاض قيمته أربعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 214.25 درهماً، بتراجع 3.75 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 204.5 دراهم، بانخفاض بلغ 3.5 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 175.25 درهماً، بتراجع قدره ثلاثة دراهم.

- توقعات بزيادة الإقبال على الشراء خلال موسم الشتاء.

- متعاملون استفادوا من تراجع الأسعار عبر شراء بعض القطع من المشغولات كهدايا.

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