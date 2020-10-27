50.62 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي، الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ارتفاع إجمالي تصرفات البيع، منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي، إلى 24 ألفاً و473 صفقة، بقيمة تراكمية 50.62 مليار درهم.

السوق العقارية

وتفصيلاً، كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في بيان، أمس، بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، عن الإصدار السادس من المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي، في إطار حرصها على تزويد مختلف الأطراف في السوق العقارية بأحدث البيانات التي ترصد أداء السوق، ويتخذ هذا المؤشر من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، أما ربع الأساس فهو الربع الأول من 2012.

وأظهر المؤشر ذاته تنامي النشاط بعد التغلب على تداعيات الأزمة الراهنة، ويستدل على ذلك من خلال تسجيل «أراضي دبي»، في سبتمبر الماضي، 3849 تصرف بيع، أي بمتوسط قدره 872 عقاراً كل سبعة أيام، وبلغت قيمتها الإجمالية 8.943 مليارات درهم.

وكانت حصة المبيعات على الخارطة منها 46%، بينما كانت النسبة المتبقية البالغة 54% لمبيعات السوق الثانوية، وبذلك ارتفع إجمالي تصرفات البيع حتى تاريخه إلى 24 ألفاً و473 صفقة، بقيمة تراكمية 50.62 مليار درهم منذ بداية العام الجاري.

مؤشر دبي

ووصل مؤشر دبي الإجمالي إلى 1095 نقطة في سبتمبر 2020، ومؤشر الشقق إلى 1153 نقطة، ومؤشر الفلل والمنازل إلى 998 نقطة، أما مؤشر دبي الإجمالي فقد سجل 1136 نقطة في الربع الثالث من العام الجاري، ومؤشر الشقق 1197 نقطة، ومؤشر الفلل وتاون هاوس 983 نقطة.

نظرة عامة

وأكدت الدائرة أن سبتمبر كان شهر التعافي وظهور دلالات قوية على ذلك، خصوصاً للعقارات السكنية في دبي، وفي الشهر ذاته تم تسجيل 3894 تصرف بيع عقاري، ليتفوق كثيراً على الشهر الذي سبقه (أغسطس) بنسبة 55.3%، كما تجاوز في أدائه شهر يوليو السابق بنسبة 63.9%، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التصرفات 8.943 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 89.5% على شهر أغسطس، وأعلى بنسبة 39.1% عن سبتمبر 2019.

وتظهر عودة الثقة مجدداً في السوق من خلال زيادة المبيعات على الخارطة، خلال سبتمبر، بنسبة 15%، على أغسطس من العام ذاته، واستحواذها على 46% من تصرفات البيع في سبتمبر، مقارنة مع 54% لتصرفات السوق الثانوية، وعند إمعان النظر في عدد التصرفات بهاتين الشريحتين، يتبين أن تصرفات البيع على الخارطة قد حققت نمواً وصلت نسبته إلى 129.2%، بينما نمت التصرفات في السوق الثانوية بنسبة 23.5% مقارنة بشهر أغسطس السابق، وارتفعت قيمة مبيعات العقارات على الخارطة بنسبة 155.7%، في حين زادت قيمة التعاملات العقارية الثانوية بنسبة 74.2% مقارنة بأغسطس السابق.

وأشارت الدائرة إلى أن هذه النتائج كانت متوافقة تماماً مع توقعات الخبراء والباحثين خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث جاء انتعاش قطاع العقارات على شكل ارتداد رأسي قوي مع نتائج سبتمبر، خصوصاً عندما بدأنا نرى المستوى نفسه من حجم التعاملات وقيمها.

الربع الثالث

أما الربع الثالث من العام الجاري، فقد سجل ما مجموعه 8675 تصرفاً للمبيعات العقارية، أي أعلى بنسبة 55.1% من الربع الثاني من العام ذاته، ووصلت القيمة الإجمالية للتصرفات في الربع إلى 18.146 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 65% على الربع الذي سبقه، وبذلك يرتفع إجمالي عدد تصرفات المبيعات لهذا العام إلى 24 ألفاً و473 عملية بقيمة إجمالية قدرها 50.62 مليار درهم.

المبيعات على الخارطة

تشير تفاصيل التصرفات للربع الثالث، إلى أن حصة المبيعات على الخارطة بلغت 37.3%، والسوق الثانوية 62.7%، ما يمثل ارتفاعاً فيها بنسبة 21.7% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.

3849

تصرف بيع خلال سبتمبر، بمتوسط 872 عقاراً كل سبعة أيام.

8.94

مليارات درهم قيمة تصرفات البيع خلال سبتمبر الماضي.

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