523 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 523 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 146 مبايعة بقيمة 355.53 مليون درهم منها 6 مبايعات للأراضي بقيمة 21.47 مليون درهم و140 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 334.06 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ند الحمر تليها مبايعة بقيمة مليوني درهم في منطقة ند الشبا الثالثة .

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها مبايعة بقيمة 269 ألف درهم وثالثة في ند الحمر بتسجيلها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة السطوة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا .

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 155.73 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 15.27 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 140.47 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الكرامة بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفا الأولى بقيمة 20 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 12.69 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الثالثة بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة مليوني درهم .

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