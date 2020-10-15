«اتصالات» و«دو» تتيحان الطلب المسبق على «آي فون 12» و«12برو» اعتباراً من غد

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي/ أحمد الشربيني - دبي

كشفت شركتا الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و الإمارات للاتصالات المتكاملة التابعة لها العلامة التجارية «دو»، عن بدء إتاحة الطلب المسبق على هاتفي «آي فون 12» و«آي فون 12 برو» بتقنيات «الجيل الخامس»، اعتبارا من غد الجمعة.

وأوضحت «اتصالات» في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، أن هذين الهاتفين سيكونان متوافرين في أسواق الدولة اعتبارا من 23 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنها ستفتح باب الطلب المسبق على هواتف «آي فون 12 ميني» و«آي فون 12 برو ماكس» اعتبارا من السادس من نوفمبر المقبل على أن تتوفر الأجهزة من هذين الهاتفين في أسواق الدولة اعتبارا من 13 نوفمبر. من جهتها، بينت «دو» عبر صفحتها الإلكترونية، أنها ستبدأ تلقي الطلب المسبق على «آي فون 12» و«آي فون 12 برو»، بدءا من الساعة الرابعة مساء غد، لافتة إلى أن هاتف «آي فون 12» سيتاح بخمسة ألوان تشمل الأزرق، الأخضر، الأسود، الأبيض، والأحمر.

وكانت شركة «أبل» الأميركية، أعلنت خلال مؤتمر نظمته عن بعد الثلاثاء الماضي، عن إطلاق الجيل الجديد من هواتفها التي تشمل «آي فون 12»، «آي فون 12 برو»، «آي فون 12 ميني»، و«آي فون 12 برو ماكس»، مشيرة إلى أن الهاتفين الأخيرين سيتاحان للطلب المسبق ابتداء من الجمعة الموافق السادس من نوفمبر المقبل.

ويأتي «آي فون 12» بشاشة قياس 6.1 بوصات، ومن المقرر أن يباع بأسعار تبدأ من 3.399 درهما.

وتم تزويد الهاتف الجديد بمعالج «إيه 14 بيونيك»، وشاشة زجاجية جديدة باسم «سيراميك شيلد» تستطيع تحمل الصدمات عند السقوط بما يعادل أربع مرات قدرة الشاشات السابقة على التحمل.

ومقارنة مع «آي فون 11»، يأتي «آي فون 12» أنحف بنسبة 11%، وأخف وزنا بنحو 16%، فيما تبلغ قدرة كل من الكاميراتين الخلفيتين للهاتف الجديد 12 ميغا بيكسل.

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