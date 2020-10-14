514 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 514 مليون درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 123 مبايعة بقيمة 390.06 مليون درهم، منها أربع مبايعات لأراض بقيمة 67 مليون درهم، و119 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 323.06 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة «سيح شعيب 4»، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في المنطقة نفسها، ثم مبايعة بقيمة مليوني درهم في «ند الشبا الثالثة».

وتصدرت «سيح شعيب 4» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بـ64 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة «المرقبات» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بـ31 مليون درهم في «وادي الصفا 3»، ثم مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في «الخوانيج الأولى».

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبيه الرابعة» بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 92.45 مليون درهم، منها 10 رهونات لأراض بقيمة 24.79 مليون درهم، و35 رهناً لفلل وشقق بقيمة 67.66 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 31.69 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «مرسى دبي» بقيمة 12 مليون درهم.

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