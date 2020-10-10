التحوط من ارتفاع الأسعار يدعم مبيعات المشغولات بشكل محدود

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات راوحت قيمتها بين 1.25 و1.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما تأتي تلك الزيادات للمعدن الأصفر للأسبوع الثاني على التوالي.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، بأن الأسواق شهدت تحسناً محدوداً في الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة بدعم من تحوط وتخوف متعاملين من ارتفاعات جديدة متوقعة بأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، إضافة لمواكبة ذلك لفترات تسليم الرواتب وتفضيل بعض المتعاملين عقد مناسبات الزفاف في الفترة الحالية.

من جانبهم، أكد متعاملون أنهم كانوا يؤجلون قرارات الشراء حتى موعد تسلم الرواتب، وأن التخوف من زيادات جديدة بالأسعار دعم التوجه لاقتناء مشغولات كهدايا لأسرهم.

شراء هدية

وتفصيلاً، قال المتعامل إبراهيم سالم، إنه قرر شراء هدية من المشغولات لأسرته من عيار 18 قيراطاً، وذلك مع انتشار توقعات بارتفاعات جديدة مقبلة، ومع مواكبة التوقيت لموعد تسلم الرواتب.

وأشار المتعامل سامر حسان إلى أنه قرر الشراء مع كون الارتفاعات الأخيرة للذهب تعد محدودة وفي ظل انتشار توقعات بالأسواق بارتفاعات سعرية جديدة، وبنسب أكبر للذهب خلال الفترة المقبلة، تأثراً باستمرار تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف المتعامل محمد بشير أنه خطط لشراء هدية من المشغولات لمناسبة تتعلق بعيد ميلاد أحد أفراد أسرته من عيار 21 قيراطاً، وقرر الشراء بعد موعد تسلم الرواتب وسداد الالتزامات المالية المهمة في البداية.

تحسن الطلب

من جهته، أوضح مدير المبيعات بمحل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، أن «تحسن الطلب بنسب محدودة، مع تسجيل أسعار الذهب لارتفاعات بقيمة منخفضة، يرجع إلى أن معظم المتعاملين يبادرون بالشراء حالياً تخوفاً من توقعات بارتفاعات سعرية كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع مخاوف من الموجة الثانية لجائحة (كورونا) عالمياً»، لافتاً إلى أن «النسب الأكبر من المبيعات تركزت في عيار 18 قيراطاً».

وأضاف مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات لازورد»، فضل أحمد، أن «هناك حركة متوسطة للمبيعات حالياً مع التحسن المحدود أخيراً بالشراء، خصوصاً مع تحوط متعاملين بشراء المشغولات حالياً تخوفاً من ارتفاعات جديدة، بجانب مواكبة الفترة الماضية لتوقيت تسليم الرواتب وإقامة بعض المتعاملين مناسبات زفاف، أو مناسبات أسرية مختلفة ما دعم التوجه لشراء المشغولات الذهبية».

وأشار إلى أن «الأسواق شهدت تركز معظم التعاملات في الشراء بعياري 18 و21 قيراطاً، فيما سجلت منافذ عمليات بيع محدودة لمشغولات مستعملة من متعاملين إلى متاجر».

وقال مدير المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، أحمد فخر الدين، إن «الأسواق شهدت تحسناً محدوداً في الطلب على شراء المشغولات الجديدة بدعم من تخوف متعاملين من عودة الأسعار لتسجيل زيادات كبيرة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات ولو بقيم محدودة، لكن كانت لها تأثيرات معنوية في تنشيط الإقبال على الشراء، إضافة إلى مواكبة الفترة الأخيرة لموعد تسليم الرواتب».

وأضاف أن «تفضيل بعض المتعاملين إقامة مناسبات الزفاف في الفترة الحالية كان من العوامل التي حفزت تحريك الطلب على شراء المشغولات أخيراً».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 232 درهماً، بارتفاع قيمته 1.5 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 218 درهماً، بزيادة 1.5 درهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 208 دراهم، بارتفاع بلغ 1.5 درهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 177 درهماً، بزيادة 1.25 درهم.

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