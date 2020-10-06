«الاتحاد للطيران» تمنح الطلبة خصماً يصل إلى 10% على التذاكر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت «شركة الاتحاد للطيران» عرضاً عالمياً خاصاً بالطلبة، بهدف تسهيل حركة سفر الطلاب بين أوطانهم وبلد الدراسة، ورحلاتهم الأخرى، لاستكشاف وجهات وعوالم وثقافات جديدة.

وأفادت الشركة، في بيان أمس، بأن العرض يتيح للطلاب الذين يحجزون رحلاتهم قبل 30 نوفمبر 2020، للسفر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021، الحصول على خصم نسبته 10%، لتذاكر الدرجة السياحية، و5% لتذاكر درجة «الأعمال».

وأكدت «الاتحاد للطيران» أن أفراد أسرة الطالب، الراغبين بالسفر، يستفيدون من الخصم ذاته، شريطة أن يتم شراء تذاكرهم في إطار الحجز نفسه، والسفر برفقة الطالب.

ووفقاً للشركة، يحظى المسافرون الذين يحجزون تذاكرهم عبر العرض، بزيادة في الأمتعة المسموح بحملها لتصل إلى 40 كيلوغراماً للدرجة السياحية، و50 كيلوغراماً لدرجة «الأعمال»، أو على حقيبة إضافية مسجلة للسفر إلى أو من الولايات المتحدة، وكندا.

ولفتت إلى أنه، وحرصاً على توفير مزيد من المرونة على خطط السفر، فإنه يمكن تغيير موعد الحجز لمرة واحدة مجاناً، قبل 96 ساعة من الموعد المقرر للرحلة.

ودعت الشركة الراغبين من الطلبة بالاستفادة من العرض، زيارة موقع «الاتحاد للطيران» etihad.com/‏‏studentoffer، وإدخال الرمز الترويجي STU10، على أن يقدم الطالب بطاقة طالب سارية المفعول، أو رسالة قبول رسمية من الجامعة عند إتمام إجراءات السفر، منبهة إلى أن العرض لا يشمل المغادرين من الهند أو الصين.

زيادة في وزن الأمتعة، تصل إلى 40 كيلوغراماً، للدرجة السياحية.

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