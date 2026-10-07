«ليجند» أول مجموعة صينية في السجل الموحد للشركات العائلية بالإمارات

سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة «مجموعة ليجند القابضة»، التي تأسست في دبي عام 2008 وتتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيساً لأعمالها، في السجل الموحد للشركات العائلية، لتصبح أول مجموعة صينية تُسجّل في السجل التابع للوزارة.

وجرى تسليم شهادة القيد بحضور وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، والشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة ليجند القابضة»، ميرا وو، وذلك بعد استكمال المجموعة إجراءات التسجيل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة.

وقال عبدالله بن طوق المري إن «تسجيل (مجموعة ليجند القابضة) في السجل يعكس جاذبية دولة الإمارات لنموذج الشركات العائلية من مختلف الجنسيات»، مشيراً إلى أن الشركات العائلية تمثل ركيزة مهمة لنمو بيئة الأعمال في الدولة.

وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لحوكمة الشركات العائلية، بما يعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويدعم انتقال ملكيتها وإدارتها بين الأجيال وفق أفضل الممارسات.

من جانبها، قالت ميرا وو إن «المجموعة تطورت منذ انطلاق أعمالها في الإمارات عام 2008 من شركة ناشئة إلى مجموعة متنوعة الأنشطة تعمل عبر تسعة قطاعات رئيسة».

وأضافت أن تسجيل المجموعة كأول شركة عائلية صينية في الدولة يمثل محطة مهمة في مسيرتها، ويعكس التزامها بتعزيز استثماراتها ومشروعاتها في الإمارات.

وتضم «مجموعة ليجند القابضة» نحو 20 شركة تابعة ومملوكة، بإيرادات سنوية مجمعة تتجاوز مليار دولار، ويعمل لديها أكثر من 600 موظف ومتخصص.

وتغطي أعمال المجموعة قطاعات السيارات والمركبات، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والحلول الخضراء، وتصنيع المضافات الكيميائية لقطاعي النفط والغاز، والتقنيات الذكية والروبوتات، إضافة إلى السياحة والسفر والإعلام، وتجميع الدراجات النارية محلياً تحت علامة «صُنع في الإمارات»، ومن مقرها في الدولة تمتد عمليات المجموعة إلى أكثر من 100 دولة عبر خمس قارات، وتخدم أكثر من 100 ألف عميل حول العالم.