5.19 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية بداية الأسبوع

المصدر: مدحت السويفي ـــ دبي

شهدت أسواق المال المحلية تبايناً خلال تعاملات جلسة أمس، مع تعرض بعض الأسهم القيادية لضغوط بيعية، تزامناً مع هبوط الأسواق العالمية والنفط بسبب الكشف عن إصابة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفيروس «كورونا»، فضلاً عن الأخبار السلبية المرتبطة بسهم شركة «أرابتك» المتداول في سوق دبي المالي.

وانخفض سوق دبي بنحو 0.93%، بينما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية هامشياً بنسبة 0.02%. وبلغت مكاسب الأسهم المحلية 5.19 مليارات درهم، بدعم من سوق أبوظبي الذي ربح 7.32 مليارات درهم، في بداية جلسة الأسبوع، بينما خسرت القيمة السوقية لأسهم دبي 2.13 مليار درهم.

وتفصيلاً، تراجع سوق دبي المالي، أمس، بنحو 0.93%، مغلقاً عند مستوى 2244.63 نقطة، فاقداً 21.07 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 313.69 مليار درهم، مقابل 315.82 مليار درهم في جلسة نهاية الأسبوع الماضي، حيث فقد رأسمال السوق 2.13 مليار درهم، فيما جرى تداول 174.37 مليون سهم، بقيمة 104.28 ملايين درهم.

وهبط سهم «إعمار العقارية» بنحو 1.77%، فيما انخفض سهم «الاتحاد العقارية» 1.37%، وتراجع سهم «دبي الإسلامي» 2.08%.

في المقابل، ارتفع سهم «آن ديجيتال سيرفيس» بنسبة 5.45%، كما ارتفع سهم «أرامكس» 2.1%، وسهم «داماك» 1.5%.

من جانبه، ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.02%، وأغلق عند مستوى 4492.89 نقطة.

وسجلت السيولة المتداولة في السوق 223.19 مليون درهم، تمت من خلال تداول 69.17 مليون درهم.

وربحت أسهم «أبوظبي للأوراق المالية» 7.32 مليارات درهم، بعد أن سجلت قيمتها السوقية 677.86 مليار درهم، مقارنة بالجلسة الماضية التي سجلت نحو 670.54 مليار درهم.

وارتفع سهم «طاقة» بنسبة 5.07%، كما ارتفع سهم «الشارقة الإسلامي» 0.85%، وشركة «اتصالات» 0.12%، في حين هبطت أسهم بنك أبوظبي التجاري 1.07%، وبنك أبوظبي الإسلامي 0.71%، وشركة أدنوك للتوزيع 0.28%.

إلى ذلك، قال المدير في شركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، إن البيع المكثف على بعض الأسهم القيادية في سوق دبي المالي، مثل «إعمار» و«بنك دبي الإسلامي»، دفع المؤشر العام للسوق إلى التراجع، بالزامن مع هبوط الأسواق العالمية والنفط بسبب الكشف عن إصابة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفيروس «كورونا»، إضافة إلى الأخبار السلبية المتعلقة بسهم شركة «أرابتك».

تداول 174.37 مليون سهم بقيمة 104.28 ملايين درهم في سوق دبي المالي.

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