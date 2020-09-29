الإمارات تستقطب 22.5 مليون زائر دولي في 2019

المصدر: رأزاد عيشو - دبي

كشفت منظمة السياحة العالمية في بيانات حديثة عن استقطاب السوق الإماراتية نحو 22.57 مليون زائر دولي خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 6% مقارنة بالعام 2018.

وأفادت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بأن الزوار الدوليين سجلوا العام الماضي نحو 85 مليون ليلة فندقية بمعدل 3.7 ليالٍ فندقية للزائر الواحد، مشيرة إلى أن أوروبا حلت أولاً في قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى الإمارات بمعدل وصل إلى 6.28 ملايين زائر.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن السوق الإماراتية استقطبت نحو 22.57 مليون زائر دولي خلال العام الماضي، مقابل 21.28 مليون زائر في العام 2018 وبنسبة نمو بلغت نحو 6%.

وأوضحت البيانات، أن القارة الأوربية تصدرت قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى السوق الإماراتية بمعدل وصل إلى 6.28 ملايين زائر خلال العام الماضي، تلتها منطقة الشرق الأوسط بنحو 5.9 ملايين زائر، مقابل نحو أربعة ملايين زائر من جنوب آسيا.

وأضافت أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ حلت في المركز الرابع في قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى الإمارات بنحو 3.9 ملايين زائر دولي مقابل 1.8 مليون من منطقة إفريقيا، ونحو 1.4 مليون زائر من منطقة الأميركيتين.

وبحسب البيانات المحدثة، فإن نسبة بلغت نحو 88% من إجمالي الزوار الدوليين وصلوا إلى الإمارات عن طريق الرحلات الجوية بنحو 19.8 مليون زائر، مقابل نسبة تصل إلى نحو 9.8% عبر طريق المنافذ البرية، ونحو 2.4% عن طريق البحر بمعدل 600 ألف سائح دولي قضوا ليلة فندقية على الأقل داخل الدولة.

وسجل الزوار الدوليون في السوق الإماراتية خلال العام الماضي نحو 85 مليون ليلة فندقية بمعدل 3.7 ليالٍ فندقية للزائر الواحد، مقابل 69.6 مليون ليلة فندقية في العام 2018 بمعدل 3.2 ليالٍ فندقية للزائر الواحد وبنسبة نمو بلغت نحو 22% في إجمالي عدد الليالي الفندقية.

يشار إلى أن دولة الإمارات تحولت إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية حول العالم بعد أن شهدت تنوعاً كبيراً في طبيعة الخدمات ومرافق الجذب المتاحة بما في ذلك مراكز الترفيه المغلقة إلى الحدائق المائية والأنشطة الشاطئية، فضلاً عن المنتجعات الفندقية والاستمتاع بالرحلات الداخلية، إضافة إلى سياحة المغامرات أو التعرف عن قرب إلى المتاحف والمعالم الأثرية.

سياحة داخلية

أظهرت بيانات منظمة السياحة العالمية، أن السوق الإماراتية سجلت 4.56 ملايين سائح داخلي في العام 2019 (أعداد السياح من سكان الدولة الذين يقضون عطلات داخل الإمارات وينزلون في المنشآت الفندقية)، مقابل 4.3 ملايين زائر في العام 2018 وبنسبة نمو بلغت نحو 6%.

- القارة الأوروبية تصدرت قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوار إلى الدولة.

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