«أبوظبي للأوراق المالية» يربح 3.2 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - وام

بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات اليوم الأول من الأسبوع، أمس، على ارتفاع، بدعم من عمليات شراء انتقائية شملت شريحة من أسهم مدرجة في قطاعات البنوك، والعقار، والطاقة، والاستثمار، والخدمات المالية.

ومع البداية الإيجابية للتعاملات في سوق العاصمة، عززت القيمة السوقية من مكاسبها بمقدار 3.2 مليارات درهم في ختام جلسة أمس.

وكان المؤشر العام للسوق، نجح في الإغلاق عند مستوى 4485 نقطة، بزيادة نسبتها 0.43%، مقارنة مع الخميس الماضي، وذلك بحسب الإحصاءات التي صدرت بعد انتهاء التعاملات.

ويتضح من خلال الرصد اليومي، استمرار النشاط على سهم «الشركة العالمية القابضة»، المرتفع إلى 37.82 درهماً، وسط صفقات مكثفة جاوزت قيمتها 58 مليون درهم، في مؤشر على استمرار تفاعل المستثمرين مع قرار انضمام السهم إلى مؤشر صندوق المؤشرات المتداولة «شيميرا كابيتال».

بدوره، شهد سهم بنك أبوظبي الأول ارتفاعاً إلى مستوى 11.20 درهماً، ولحق به في الاتجاه نفسه سهم بنك أبوظبي التجاري المغلق عند مستوى 5.53 دراهم.

وفي قطاع العقار، ارتفع سهم «شركة الدار العقارية» إلى 2.02 درهم، في حين قاد سهم «أدنوك للتوزيع» النشاط في قطاع الطاقة صاعداً إلى 3.49 دراهم. وبلغت قيمة السيولة المتداولة في جلسة أمس نحو 240 مليون درهم، في ما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 72 مليون سهم نفذت من خلال 963 صفقة.

240

مليون درهم قيمة السيولة المتداولة في جلسة بداية الأسبوع.

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