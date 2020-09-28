784 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 784 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 229 مبايعة بقيمة 478.44 مليون درهم، منها 38 مبايعة لأراضٍ بقيمة 194.65 مليون درهم، و191 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 283.79 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 230.71 مليون درهم، بينما شهدت الهبات، تسجيل 20 هبة بقيمة 75.59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة «الحبية الأولى»، يليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت سبع مبايعات بقيمة 16 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنية الرابعة» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة «برج خليفة»، وأخيراً مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة «المركاض». وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم، وثالثة في «برج خليفة» بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

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