«فايف».. برج فندقي يحصد براءة اختراع في التصميم

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع مشروع «فايف» في قلب قرية «جميرا سيركل»، الذي طورته شركة «فايف» القابضة، وهو برج فندقي يحمل العلامة نفسها، وتم افتتاحه بشكل رسمي في الثاني من سبتمبر 2019، ليكون بذلك المبنى الثاني للعلامة بعد «فايف نخلة جميرا».

ومن أبرز الميزات للمبنى حصول التصميم الذي بني على طرازه، على براءة اختراع تتعلق بالتصميم الهندسي، وهو التصميم الذي ينتشر في 186 دولة حول العالم.

كما حصل المبنى، خلال الفترة الماضية، على جوائز معمارية وسياحية عدة، حيث حصل على جائزة مشروع الترفيه والفندقة لعام 2015، في حفل جوائز الشرق الأوسط للمعماريين، وجائزة المباني الشاهقة لعام 2016، وأفضل فندق جديد من حيث البناء والتصميم الهندسي في جوائز العقارات الدولية لعام 2016.

ويشتمل الفندق على 247 غرفة وجناحاً فخماً، إضافة إلى 254 شقة فندقية، تتألف من غرفة نوم واحدة، واثنتين وأربع غرف نوم، بجانب أحواض السباحة التي تطلّ جميعها على مناظر المدينة الساحرة والصحراء الخلابة.

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