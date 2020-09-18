انخفاضات سعرية تحسّن الطلب على المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

سجلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات راوحت قيمتها بين 2.5 درهم وثلاثة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار في دبي والشارقة.

وأكّد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، أن الانخفاضات حسّنت الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة بشكل محدود، في وقت قال فيه متعاملون إنهم اشتروا مشغولات ذهبية بأحجام صغيرة، مع كون الأسعار لاتزال عند حدود مرتفعة عموماً.

العيار 18

وتفصيلاً، قال المتعامل سامي عبدالخالق، إنه اشترى قطعة ذهبية بعد تراجع الأسعار أخيراً، لافتاً إلى أنه فضل عيار 18 قيراطاً، لكونه الأكثر تنوعاً، والأقل سعراً بين العيارات الأخرى.

بدوره، أفاد المتعامل إبراهيم السيد، بأن انخفاض سعر الذهب حفزه على شراء قطعة من المشغولات الذهبية من عيار 18 قيراطاً، مؤكداً أنه أجل قرار الشراء خلال الأيام الماضية، حتى تسجل الأسعار انخفاضات تحفزه على الشراء. أما المتعاملة غادة محمود، فلفتت إلى أنها اشترت قطعتي مشغولات ذهبية، بأحجام صغيرة، معتبرة أن الأسعار لاتزال عند حدود مرتفعة عموماً، رغم تسجيلها انخفاضات أخيراً. وأوضحت أن القطعتين كانتا من عيار 18 قيراطاً، لكونه الأكثر تنوعاً، ويتناسب بشكل أكبر مع الأذواق العربية.

تحسن محدود

إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في محل «النخيل للمجوهرات»، سمير علي، إن الانخفاضات التي سجلتها أسعار الذهب أخيراً، حفزت بعض المتعاملين على شراء مشغولات جديدة، ما أسهم في تحسين حركة المشتريات في الأسواق، ولكن بنسب محدودة. ولفت إلى أن الأسواق لاتزال تشهد اقبالاً من متعاملين على بيع ما في حوزتهم من مشغولات ذهبية للمتاجر، بهدف الاستفادة من ارتفاع الأسعار والحصول على سيولة مالية.

العملات والسبائك

واتفق مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات الايمان»، ياسر اليافعي، مع نظيره في أن الأسواق شهدت تحسناً محدوداً في الاقبال على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، بدعم من الانخفاضات السعرية التي سجلها الذهب أخيراً، لافتاً إلى أن الإقبال تركز في القطع الصغيرة، مع ترقب المتعاملين لمزيد من الانخفاضات السعرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تجارة العملات والسبائك الذهبية شهدت بطئاً خلال الفترة الأخيرة، بيعاً وشراءً، مع انتظار المتعاملين لفرص تراجع كبير في الأسعار بهدف الشراء، أو لارتفاعات سعرية تشجعهم على بيع ما في حوزتهم.

في السياق نفسه، اعتبر مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد التهامي، أن الانخفاضات السعرية الأخيرة أسهمت في تحسين الإقبال على شراء مشغولات جديدة، ولو بنسب محدودة، ما كسر من حالة البطء الكبيرة التي كانت تسيطر على القطاع خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الأسواق شهدت تراجعاً في الطلب على شراء السبائك والعملات الذهبية، كما سجلت عمليات بيع لمشغولات مستعملة بحوزة المتعاملين.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 235 درهماً، في نهاية الأسبوع الماضي بانخفاض قيمته ثلاثة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 220.75 درهماً بتراجع بلغ 2.75 درهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 210.5 دراهم بانخفاض بلغ 2.75 درهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 181.5 درهماً بتراجع قدره 2.5 درهم.

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