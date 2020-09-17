397 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 397 مليون درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 163 مبايعة بقيمة 272.62 مليون درهم، منها 29 مبايعة لأراضٍ بقيمة 99.18 مليون درهم، و134 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 173.45 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة «القرهود»، تلتها مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة «المزهر الثانية».

بدورها، سجلت الرهونات قيمة قدرها 106.92 ملايين درهم، منها 25 رهناً لأراضٍ بقيمة 64.62 مليون درهم، و28 رهناً لفلل وشقق بقيمة 42.3 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 17.82 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الثنية الخامسة» بقيمة ثلاثة ملايين درهم.

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