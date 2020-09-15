543 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 543 مليون درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 156 مبايعة بقيمة 334.13 مليون درهم، منها 26 مبايعة لأراضٍ بقيمة 147.32 مليون درهم، و130 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 186.81 مليون درهم. وسجلت الرهون 189.41 مليون درهم، فيما سجلت الهبات 10 هبات بقيمة 19.52 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29 مليون درهم في منطقة «سيح شعيب 3»، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت «وادي الصفا 6» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثلاث مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة ثمانية ملايين درهم.

وتصدرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، تلتها منطقة «اليلايس 2» بتسجيلها 20 مبايعة بـ20 مليون درهم، وثالثة في منطقة مرسى دبي بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

• «الحبية الرابعة» سجلت 32 مبايعة بـ 44 مليون درهم.

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