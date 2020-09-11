6.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 6.7 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 660 مبايعة بقيمة 2.55 مليار درهم، منها 113 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.9 مليار درهم، و547 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 650.35 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 4.02 مليارات درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 62 هبة بقيمة 182.31 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 997 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، بينما تصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها تسع مبايعات بـ26 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 69 مبايعة بـ99 مليون درهم، وثالثة في منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم.

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