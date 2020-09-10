«تبريد» تُغلق قرضاً مشتركاً بقيمة 692 مليون دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، عن الإغلاق الناجح لقرض مشترك ضمن اتفاقية تسهيل ائتماني لأجل محدد، تم تمويله من قبل بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود في مارس 2020.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن القرض بقيمة تبلغ 692 مليون دولار، ويمتد لفترة خمس سنوات (حتى مارس 2025)، لافتة إلى هيكلة القرض على أساس تسهيلات متعددة الشرائح، ويتألف من شقين «إسلامي» و«تقليدي».

وأكدت «تبريد» أنه رغم التقلبات غير المسبوقة في سوق القروض واضطراب الأسعار، بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، تم إغلاق القرض المشترك، وتجاوز المبلغ المطلوب، واكتتاب مجموعة متنوعة من تسعة بنوك دولية وإقليمية ومحلية.

وإضافة إلى تمويل استحواذ «تبريد» على نشاط التبريد في «وسط مدينة دبي»، سيدعم القرض أيضاً تطوير محطة تبريد في مناطق جديدة وسط دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news