تجار: إقبال «حذر» على شراء واستبدال الذهب

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق شهدت إقبالاً يوصف بـ«الحذر» من قبل متعاملين على شراء المشغولات الذهبية، أو استبدال مشغولات مستعملة بأخرى جديدة، ترقباً لانخفاضات سعرية جديدة في المعدن الأصفر.

وسجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات محدودة راوحت قيمتها بين 75 فلساً ودرهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

حركة المتسوقين

وتفصيلاً، قال المتعامل سامي مالك، إنه قرر شراء قطعة واحدة من المشغولات الذهبية بدلاً من قطعتين كما كان يخطط سابقاً، ترقباً لاحتمالية تسجيل الذهب انخفاضات سعرية خلال الفترة المقبلة.

بدورها، ذكرت المتعاملة عبير مهدي، أنها استبدلت مشغولات ذهبية قديمة لديها بموديلات حديثة، كما أنها أجلت شراء قطع أخرى في انتظار تسجيل أسعار الذهب تراجعات جديدة بحسب توقعات في الأسواق.

أما المتعامل جورج ابرام، فقال إنه كان يعتزم شراء خاتمين وسلسلة ذهبية لمناسبة عائلية، لكنه قرر تأجيل شراء بعضها للأسبوع المقبل مع انتشار توقعات بتراجع أسعار الذهب بشكل أكبر، لافتاً إلى أن قرار تأجيل الشراء يأتي مع كونه غير متعجل حالياً.

إقبال حذر

إلى ذلك، قال مدير محل «مجوهرات الشاهد»، مالك إمام، إن الأسواق سجلت إقبال عدد من المتعاملين على شراء أو استبدال المشغولات الذهبية، واصفاً ذلك الإقبال بـ«الحذر»، إذ اتخذ متعاملون، وفقاً لما يتم رصده في المحل، قرارات بتأجيل شراء قطع ذهبية، ترقباً لانخفاضات جديدة بالمعدن الأصفر، بحسب ما يتداول في الأسواق.

في السياق نفسه، أكد مدير فرع محل «مجوهرات بيت الذهب»، أبوحسين اليافعي، وجود إقبال على الشراء، ولكن بمعدلات محدودة وبشكل حذر من المتعاملين الذين يستفسرون عن الأسعار، وتوقعات انخفاضها، ويقلصون عمليات الشراء في النهاية، أو تأجيل شراء بعض القطع الذهبية لأوقات الانخفاضات المتوقعة.

واتفق مدير «شركة جوهرة بغداد لتجارة الذهب والمجوهرات»، انتصار ورد، في أن الأسواق شهدت أخيراً مؤشرات ملحوظة في استبدال المشغولات القديمة بأخرى حديثة، إضافة إلى عمليات شراء محدودة لمشغولات ذهبية جديدة بأوزان صغيرة، لافتاً إلى حالة حذر لدى عدد من المتعاملين حالياً تجاه عمليات الشراء، بانتظار تسجيل الذهب مزيداً من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات راوحت قيمتها بين 75 فلساً ودرهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 234.25 درهماً بانخفاض قيمته درهم، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 220 درهماً، بتراجع قدره 75 فلساً. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 210 دراهم بانخفاض بلغ 75 فلساً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 180 درهماً بتراجع قدره 75 فلساً.

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