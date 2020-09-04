6.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 6.5 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 717 مبايعة بقيمة 1.51 مليار درهم، منها 136 مبايعة لأراضٍ بقيمة 761.91 مليون درهم، و581 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 747.53 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها 4.87 مليارات درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 52 هبة بقيمة 162.46 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 118 مليون درهم في منطقة ند الحمر، تلتها مبايعة بقيمة 96 مليون درهم في منطقة ند حصة، ثم مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2».

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، وثالثة في منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها تسع مبايعات أيضاً بقيمة 18 مليون درهم. وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعتين في منطقة برج خليفة، الأولى بقيمة 59 مليون درهم، والثانية بقيمة 18 مليون درهم، في حين تم تسجيل مبايعة بـ17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت «اليلايس 2» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 75 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، وثالثة في منطقة مرسى دبي بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

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