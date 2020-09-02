1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 134 مبايعة بقيمة 340.5 مليون درهم، منها 29 مبايعة لأراض بقيمة 227.1 مليون درهم، و105 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 113.4 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 1.15 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 16 هبة بقيمة 54.81 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 118 مليون درهم في منطقة «ند الحمر»، في حين جاءت مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة «برج خليفة» كأهم مبايعات الشقق والفلل.

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