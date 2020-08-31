596 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جاوزت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 596 مليون درهم.

وشهدت الدائرة، أمس، تسجيل 179 مبايعة بقيمة 316.65 مليون درهم، منها 28 مبايعة لأراضٍ بقيمة 140.47 مليون درهم، و151 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 176.18 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في «جميرا الأولى»، ثم مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في «حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وجاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعتان بقيمة 13 مليون درهم و10 ملايين درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت «اليلايس 2» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 44 مبايعة بـ41 مليون درهم، تلتها «البرشاء جنوب الثالثة» بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في «نخلة جميرا» بتسجيلها تسع مبايعات بـ47 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 262.38 مليون درهم، منها 35 رهناً لأراضٍ بقيمة 231.9 مليون درهم، و30 رهناً لفلل وشقق بقيمة 30.48 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل خمس هبات بقيمة 17.64 مليون درهم، كان أهمها في «نخلة جميرا» بقيمة ثمانية ملايين درهم، وأخرى في «وادي الصفا 5» بقيمة سبعة ملايين درهم.

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