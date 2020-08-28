2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 2.7 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 423 مبايعة بقيمة 821.81 مليون درهم، منها 103 مبايعات لأراضٍ بقيمة 389.69 مليون درهم و320 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 432.12 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 1.68 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 29 هبة بقيمة 225.06 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، حيث سجلت 21 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 31 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بستة ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

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