730 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية، في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 730 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 105 مبايعات بقيمة 212.78 مليون درهم، منها 28 مبايعة لأراضٍ بقيمة 99.62 مليون درهم، و77 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 113.16 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 349.83 مليون درهم، بينما تم تسجيل سبع هبات بقيمة 167.87 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الصفا الثانية، ثم مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة الممزر.

وتصدرت «ند الشبا الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثماني مبايعات بقيمة 20 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها أربع مبايعات بـ16 مليون درهم، وثالثة في «الحبية الثالثة» بتسجيلها ثلاث مبايعات بسبعة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تلتها مبايعة بخمسة ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة، وأخيراً مبايعة بأربعة ملايين درهم في منطقة الخيران.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 13 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 3» بتسجيلها 10 مبايعات بتسعة ملايين درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

تسجيل 105 مبايعات بـ 212.78 مليون درهم.. منها 28 مبايعة لأراضٍ، و77 مبايعة لشقق وفلل.

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