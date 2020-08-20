«موانئ دبي» تستحوذ على شركات لخدمات الخطوط الملاحية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «يونيفيدر»، عبر منصتها في شبه القارة الهندية التي تمتلك «موانئ دبي العالمية» حصة الأغلبية فيها، استحواذها على عدد من شركات الخدمات الملاحية للمسافات البحرية القصيرة والمتوسطة.

وتشمل تلك الشركات: شركة «ترانسوورلد فيدرز المنطقة الحرة» وشركة «أڤانا لوجيستيك المحدودة»، بما في ذلك شركتها التابعة «أڤانا جلوبال المنطقة الحرة»، وشركة «ترانسوورلد فيدرز الخاصة المحدودة»، وهي الذراع الساحلية الهندية لعمليات الشحن بالحاويات وعمليات الشحن للمسافات القصيرة والمتوسطة للتصدير والاستيراد لشركة «شرياس للشحن والخدمات اللوجستية المحدودة»، باستثناء عمليات السفن الكبيرة والعمليات الضخمة.

وتخضع عملية الاستحواذ لموافقات الجهات التنظيمية المعنية.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم: «يسعدنا الإعلان عن هذه الاستحواذات الجديدة التي تمنحنا التغطية الشاملة لأسواق سريعة النمو بين شرق إفريقيا ومنطقة الخليج العربي وشبه القارة الهندية».

وأضاف أن «تلك النشاطات تأتي في إطار استراتيجيتنا التي تهدف إلى تحقيق الريادة وتتكامل مع صفقات الاستحواذ على (فيدرتيك) و(بيرما للشحن) التي قمنا بها أخيراً».

وتابع: «نتمتع الآن بقدرة مميزة في الربط بين آسيا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وشرق إفريقيا، وستساعدنا تلك التغطية الشاملة عبر شبكتنا على تقليل أوجه القصور في سلاسل التوريد وتقديم خدمات أفضل لجميع عملائنا».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة ترانسوورلد» وشركة «شرياس للشحن والخدمات اللوجستية»، راميش راماكريشنان، إن «قوتنا تكمن في قوة علاقتنا بعملائنا، وكفاءة خبراتنا المحلية، وشبكتنا الممتدة عبر شبه القارة الهندية».

وأضاف راماكريشنان: «من خلال الاستحواذ على ثلاث شركات رائدة في مجال الشحن، فستتمكن كل من (موانئ دبي العالمية) و(يونيفيدر) في شبه القارة الهندية من توفير منصة صلبة لتقديم مجموعة متكاملة من الحلول لعملائنا».

حلول متكاملة

توفر كل من «شركة ترانسوورلد فيدرز الخاصة المحدودة» و«أڤانا لوجيستيك المحدودة» تغطية شاملة لجميع الموانئ ومحطات الحاويات ووجهات الشحن الداخلية الرئيسة في الهند. كما تقدم «أڤانا لوجيستيك» حلول التسليم المتكاملة في الأسواق المحلية الهندية. وتعد الشركتان من كبار مزودي حلول الخدمات اللوجستية لأصحاب البضائع والتجار ووكلاء الشحن وخطوط الشحن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news