«دبي الإسلامي» يرحّب بتعيين فاضل العلي رئيساً جديداً لمجلس الإدارة

رحّب «دبي الإسلامي»، المجموعة المالية الإسلامية الرائدة عالمياً والأكبر في دولة الإمارات، بتعيين السيد فاضل عبدالباقي العلي رئيساً لمجلس الإدارة، اعتباراً من أمس 30 سبتمبر 2026.

وأفاد البنك بأن العلي يتمتع بخبرة تتجاوز 30 عاماً في مجالات الحوكمة المؤسسية والخدمات المصرفية والاستثمار والعقارات والضيافة. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة كل من سلطة دبي للخدمات المالية و«ماجد الفطيم كابيتال»، كما أنه عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في جمهورية مصر العربية، وعضو اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي ومجلس الاستقرار المالي. وتضم مسيرته المهنية عدداً من المناصب القيادية البارزة، من بينها الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة، ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك أبوظبي الأول.

ويخلف العلي، معالي محمد إبراهيم الشيباني، الذي تنحّى عن منصبه رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 20 سبتمبر 2026 لأسباب شخصية.

وخلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة، أسهم الشيباني في دعم التوجه الاستراتيجي لـ«دبي الإسلامي»، وتعزيز مسيرة نموه وتطوره. ويعرب «دبي الإسلامي» عن تقديره لمعاليه على قيادته وإسهاماته خلال فترة توليه المنصب، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

ورحّب مجلس إدارة «دبي الإسلامي» بتعيين العلي، معرباً عن ثقته بأن خبراته القيادية الواسعة ورؤيته الاستراتيجية وسجله الحافل في القيادة المؤسسية ستسهم في دعم مواصلة تنفيذ أولويات البنك الاستراتيجية، وتعزيز مكانته، كمجموعة مالية إسلامية رائدة.

كما أعرب مجلس الإدارة عن خالص تقديره لمعالي محمد إبراهيم الشيباني على قيادته وإسهاماته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الإدارة، مشيداً بالدور الذي اضطلع به في دعم مسيرة نمو «دبي الإسلامي» وتطوره.

ويواصل «دبي الإسلامي» تنفيذ استراتيجيته طويلة الأمد، مستنداً إلى أسس راسخة من الحوكمة القوية والانضباط المالي والمتانة المؤسسية التي تعزز مكانته كمجموعة مالية إسلامية رائدة. كما يواصل التركيز على تحقيق النمو وتعزيز إسهاماته في الأسواق والمجتمعات التي يخدمها، وتوفير قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة.

يشار إلى أن «دبي الإسلامي»، الذي تأسس في عام 1975، يعد أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات من حيث الموجودات، وشركة مساهمة عامة ومدرجة في سوق دبي المالي.

ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتمتد منظومة البنك عبر دولة الإمارات، وباكستان، وتركيا، وإندونيسيا، وكينيا، والسودان، والبوسنة، لتخدم أكثر من 11 مليون متعامل، في انعكاس واضح لحجم أعماله المتنامي ومكانته الموثوقة.

وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 115 مليار دولار أميركي ورأسمال في السوق يزيد على 18 مليار دولار أميركي، وقوى عاملة للمجموعة تصل إلى 12 ألف موظف، وأكثر من 540 فرعاً ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

ويوفر «دبي الإسلامي» لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستفيداً من نطاقه الواسع وشبكته المتكاملة. كما يتمتع «دبي الإسلامي» بحضور عالمي قوي كلاعب رئيس في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس «بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود»، وهو شركة مملوكة بالكامل لـ«دبي الإسلامي» وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، كما انضم لمنطقة الشرق الأقصى بإطلاق «بنك بانين دبي الشريعة» في إندونيسيا بحصة تفوق 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وتبع ذلك تأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود.

وجرى تصنيفه ضمن قائمة البنوك ذات الأهمية في النظام المالي المحلي في دولة الإمارات، وشكّل استحواذه على «نور بنك» علامة فارقة أكدت مكانة دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي.

• العلي يتمتع بخبرة تتجاوز 30 عاماً في الحوكمة والخدمات المصرفية والاستثمار والعقارات والضيافة.