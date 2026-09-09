«الإمارات للألمنيوم» تنقل تقنيتها في صهر الألمنيوم إلى الهند

وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اتفاقية مع شركة الألمنيوم الوطنية المحدودة (نالكو)، وهي شركة حكومية مركزية للقطاع العام، تابعة لوزارة المناجم في حكومة الهند، لنقل تقنيتها الصناعية «DX+ Ultra» لصهر الألمنيوم المطورة في دولة الإمارات إلى الهند، لاستخدامها في مشروع رئيس لتوسعة مصهر «نالكو».

وستنفذ «نالكو» مشروع توسعة مصهرها، القائم في «أنجول» بولاية أوديشا، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنوياً، بالاعتماد على تقنية الصهر «DX+ Ultra».

وتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «نالكو»، بريجندرا براتاب سينغ، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، فيما وقّع الاتفاقية كل من نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة لعمليات الإنتاج في «الإمارات العالمية للألمنيوم»، عبدالله الزرعوني، والمدير العام للمشاريع في شركة «نالكو»، بيجو كيه.

وقال عبدالناصر بن كلبان: «يمثل اختيار (نالكو) تقنية (الإمارات العالمية للألمنيوم) لمشروع توسعة مصهرهم محطة مهمة في مسيرة تطوير أعمالنا التكنولوجية وبناء اقتصاد وطني قائم على التكنولوجيا والمعرفة، ونتطلع إلى العمل مع (نالكو)، والإسهام بخبراتنا في تنفيذ المشروع بنجاح».

من جانبه، قال بريجيندرا براتاب سينغ: «ستسهم التقنية في الارتقاء بالمشروع ليصبح واحداً من أكثر مصاهر الألمنيوم كفاءة في الهند، كما نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الفنية لفريق (الإمارات العالمية للألمنيوم) خلال مرحلتي الإنشاء وبدء التشغيل، بما يضمن استخدام تقنية الشركة في الهند بنجاح».