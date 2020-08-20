القيمة السوقية للأسهم تتجاوز تريليون درهم لأول مرة في تاريخها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

واصلت أسواق المال المحلية، أمس، أداءها الصاعد، خصوصاً سوق دبي المالي، الذي سجل ارتفاعات للجلسة السابعة على التوالي، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بكلا السوقين إلى تريليون و10 مليارات درهم للمرة الأولى في تاريخها، منها 312.9 مليار درهم للشركات المدرجة في «دبي المالي»، و697.5 ملياراً للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحظيت الأسهم، التي تم التعامل عليها، أمس، بمكاسب سوقية بقيمة 11.7 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التداولات 842 مليون درهم بكلا السوقين.

وأغلق سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.99% عند مستوى 2247 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 345 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 15 شركة من أصل 30 شركة، تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 14 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغيير.

وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.7% عند 2.93 درهم، وبتداولات قاربت 26 مليون سهم، بينما ارتفع سهم ديار للتطوير بنسبة 0.7% عند 0.29 درهم، وبتداولات تقارب 15 مليون سهم.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولاً سهم الاتحاد العقارية، مرتفعاً بنسبة 2.3% عند 0.32 درهم، وبتداولات قاربت 159 مليون سهم. كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أيضاً، مرتفعاً بنسبة 1.24% عند مستوى 4500 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 497 مليون درهم. وانخفض سهم إشراق العقارية بنسبة 0.2% عند 0.43 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم. وارتفع سهم طاقة بنسبة 1.9% عند 1.6 درهم، وبتداولات قاربت 13 مليون سهم، بينما ارتفع سهم أبوظبي الإسلامي بنسبة 4.5% عند 3.98 دراهم، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم.

قيمة التداولات بلغت 842 مليون درهم بكلا السوقين.

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