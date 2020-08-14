303 مليارات درهم القيمة السوقية لأسهم «دبي المالي»

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت وتيرة الصعود في أسواق المال المحلية، أمس، خلال اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع، والذي ترافق مع زيادة حجم السيولة التي تم ضخها من قبل المستثمرين، سواء كانوا من المؤسسات أو الأفراد.

وكان لافتاً ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوق دبي المالي إلى فوق حاجز 303 مليارات درهم في ختام تعاملات أمس.

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات تفاعل المستثمرين مع بعض الأخبار الإيجابية التي صدرت عن بعض الشركات المدرجة، ما دفع أسهمها للارتفاع بقوة، الأمر الذي انعكس على المؤشرات التي قفزت بدورها الى مستويات جديدة.

وكانت سيولة التداولات سجلت أعلى مستوياتها منذ أسابيع عدة، بعد ارتفاع قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق إلى نحو 645 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة الى 422 مليون سهم نفذت من خلال 8879 صفقة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.9% تقريباً بالغاً 2155.4 نقطة، فيما صعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 4386 نقطة بزيادة نسبتها 0.62% مقارنة مع الجلسة السابقة.

وشهد سهم بنك الإمارات دبي الوطني تداولات نشطة تجاوزت قيمتها 125 مليون درهم، ما دفعه لبلوغ مستوى 9.75 دراهم، وذلك بعد نشر خبر عن إمكانية استحواذه على حصة مهمة في أحد البنوك العربية.

كما واصل سهم إعمار صعوده بالغاً 2.78 درهم، وهو الوضع نفسه الذي سيطر على حركة سهم «أرامكس» الذي بلغ 3.75 دراهم، كما ارتفع سهم «إعمار للتطوير» الى 2.19 درهم، و«إعمار مولز» إلى 1.40 درهم.

وفي سوق أبوظبي، شملت قائمة الأسهم التي قادت النشاط، سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع إلى 11.08 درهماً، كما صعد سهم اتصالات إلى 16.62 درهماً.

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