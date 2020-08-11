347 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 347 مليون درهم، حيث تم تسجيل 126 مبايعة بقيمة 222.28 مليون درهم، منها 19 مبايعة لأراضٍ بقيمة 82.19 مليون درهم و107 مبايعات لشقق وفلل بـ140.1 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 102.51 مليون درهم، في حين تم تسجيل تسع هبات بقيمة 22.87 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في «المركاض»، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل في منطقة برج خليفة.

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