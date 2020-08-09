«غرفة الشارقة» تُطلق صندوق «صدّر» لتمويل العمليات التصديرية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إطلاق أول صندوق لتمويل العمليات التصديرية على مستوى إمارة الشارقة، تحت مسمى «صدّر»، خاص بمنتسبي مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، بالتعاون مع شركةالاتحاد لائتمان الصادرات، التابعة للحكومة الاتحادية.

ويهدف الصندوق إلى رفع نسبة الصادرات وفتح أسواق جديدة، وزيادة رقعة الخارطة التصديرية لمنتسبي المركز، فضلاً عن توفير السيولة اللازمة للمصدّرين، وخفض نسبة المخاطر في عمليات التصدير من خلال حماية الائتمان.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، أن إطلاق صندوق «صدّر» جاء ليتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات لإيجاد مبادرات من شأنها تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتطوير الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية المنتج الصناعي المحلي، ووجوده في الأسواق الإقليمية والدولية، كما يأتي في إطار رؤية قيادة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتحقيق التنوّع الاقتصادي، الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية لإمارة الشارقة، بهدف دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز قدرته التنافسية، من خلال توفير الحلول التمويلية المتمثلة في تقديم الضمانات للمصدّرين من المؤسسات والشركات الوطنية، ما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.

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