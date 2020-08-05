سوق دبي المالي يواصل صعوده ويربح 1.5 مليار درهم

المصدر: دبي - وام

حافظ سوق دبي المالي على مساره الصاعد خلال جلسة أمس، بعد دخول أسهم جديدة إلى قائمة الرابحين، وسط ارتفاع وتيرة السيولة المتداولة، الأمر الذي أسهم في رفد القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمكاسب قدرها 1.5 مليار درهم مع ختام التعاملات.

وكان الجزء الأكبر من السيولة واصل تركزه على شريحة محددة من الأسهم المدرجة ضمن قطاعي العقار والبنوك. وارتفعت قيمة الصفقات المبرمة في السوق إلى نحو 390 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 527 مليون سهم، نفذت من خلال 5598 صفقة.

وعلى مستوى حركة المؤشر العام لسوق دبي المالي، فقد ارتفع إلى حاجز 2078 نقطة، بزيادة نسبتها 0.65% مقارنة مع جلسة اليوم السابق.

وشملت قائمة الأسهم التي قادت النشاط في دبي: سهم بنك الإمارات دبي الوطني الصاعد إلى 9.12 دراهم وسط تداولات بلغت قيمتها 90 مليون درهم تقريباً، إضافة إلى سهم «إعمار العقارية» الذي استعاد نشاطه بالغاً 2.62 درهم. كما واصل سهم «الاتحاد العقارية» ارتفاعه إلى 34 فلساً، وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة عليه 100 مليون درهم، في حين أغلق سهم «ديار للتطوير العقاري» عند مستوى 29 فلساً.

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