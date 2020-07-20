950 مليون درهم مكاسب القيمة السوقية في «دبي المالي»

المصدر: دبي - وام

بدأ سوق دبي المالي تعاملات اليوم الأول من الأسبوع، أمس، على المربع الأخضر، وذلك بدعم من عمليات شراء انتقائية تركزت معظمها على أسهم قيادية، وذلك على الرغم من حالة «جس النبض»، التي عادة ما تسيطر على حركة المتداولين مع بداية جلسة الأحد. وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في السوق نحو 950 مليون درهم في ختام التعاملات. وأسفرت حصيلة التعاملات في السوق عن ارتفاع المؤشر العام لـ«دبي المالي» إلى مستوى 2061 نقطة، بزيادة نسبتها 0.42%، مقارنة بجلسة نهاية الأسبوع الماضي (الخميس). وشملت قائمة الأسهم التي قادت النشاط في السوق: سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع إلى 8.8 دراهم، إضافة إلى سهم «أرابتك» المغلق عند مستوى 86 فلساً، و«داماك» إلى نحو 84 فلساً، كما سجلت بعض أسهم قطاع التأمين التكافلي مكاسب جيدة، من ضمنها سهم «دار التكافل» المرتفع إلى 60 فلساً، وسهم «أمان» إلى 45 فلساً. وعلى مستوى السيولة، فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة 127 مليون درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 160 مليون سهم نفذت من خلال 2561 صفقة.

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مليون درهم قيمة الصفقات المبرمة في «دبي المالي».

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