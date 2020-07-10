مستهلكون يطالبون بتخفيضات موسّعة بالتبادل بين المتاجر للتخفيف من تداعيات «كورونا»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

طالب مستهلكون بضرورة توسع منافذ تجارة التجزئة للسلع الغذائية والاستهلاكية بطرح تخفيضات موسعة بالتبادل بين المتاجر، للإسهام في التخفيف من التداعيات الاقتصادية، التي تعرض لها المستهلكون خلال جائحة «كورونا».

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه من الضروري أن تكثف المتاجر من عروض التخفيضات على السلع الأساسية جزءاً من دورها ومسؤوليتها الاجتماعية، خلال الفترة الحالية، لتجاوز التداعيات السلبية لوباء «كورونا».

بدورهم، أكد مديرون في منافذ بيع أن هناك تنسيقاً خلال الفترة الأخيرة مع شركات توريد لإطلاق مبادرات لزيادة عروض التخفيضات حتى نهاية العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، موضحين أن منافذ بيع تقوم حالياً بتنفيذ مبادرات لطرح سلع ومنتجات ضمن تخفيضات، وأن الظروف التنافسية للأسواق حالياً تدعم تلك التوجهات.

منافذ بيع

وتفصيلاً، قال المستهلك، إبراهيم مالك، إنه من الضروري أن تتوسع منافذ البيع، خصوصاً التي تعمل في قطاع تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، في طرح عروض تخفيضات بالتبادل في ما بينها، وذلك لدعم التخفيف عن المستهلكين، في ظل جائحة «كورونا».

وأضاف المستهلك، أحمد إكرامي، أنه من المهم أن تعمل منافذ البيع على طرح عروض تخفيضات موسعة بالتبادل في ما بينها، وبما يخفف من الأعباء على المستهلكين، لافتاً إلى أنه على منافذ البيع أن تتوسع بتلك التخفيضات جزءاً من المسؤولية الاجتماعية، خلال الظروف الحالية.

وأشارت المستهلكة، منى كامل، إلى أن عدداً كبيراً من الأسر أصبح يعاني حالياً تداعيات جائحة «كورونا»، وبالتالي من المهم أن تسهم منافذ البيع بطرح عروض موسعة بالتبادل في ما بينها، للتخفيف من حدة الأعباء التي يواجهها عدد من المستهلكين.

وأوضح المستهلك، ياسر علي، أن اقتراح طرح منافذ البيع لتخفيضات موسعة بالتبادل في ما بينها، يدعم التخفيف عن أسر المستهلكين، في ظل ظروف جائحة «كورونا»، كما أنها تندرج ضمن المسؤولية الاجتماعية للمنافذ، التي سبق وحققت أرباحاً مرتفعة خلال فترات ماضية، من خلال البيع للمستهلكين.

مبادرات جديدة

بدوره، قال مـــــــــدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحــاد»، سهيل البستكي، إن «التعاونية» عملت على التنسيـــــــــق مــــــــــع شـــــــركات التوريد خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتنفيذ مبادرة تتعلق بتكثيف العروض التخفيضية حتى نهاية العام الجاري، مقارنة بعددها خلال العام الماضي، وذلك لمواكبة مستجدات «كورونا»، ولتعزيز إقبال شراء المستهلكين لمستلزماتهم بأسعار مخفضة.

وأضاف أن تكثيف العروض يشمل مضاعفة بعض العروض التخفيضية، إضافة إلى الحملات المختلفة، فعلى سبيل المثال، تطرح «التعاونية» تخفيضات بحملات ثابتة شهرياً، إضافة إلى عرضين شهرياً تحت مسمى «العروض المفرحة»، التي تشمل تخفيضات موسعة، وذلك مقارنة بعرض واحد للتخفيضات المفرحة شهرياً خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن «التعاونية» خصصت دعم بمبلغ 31 مليون درهم، لمتغيرات ظروف «كورونا»، وشمل ذلك دعم عدد من السلع، منها منتجات للكمامات، التي بيعت بأقل من سعر الكلفة بـ«التعاونية».

عروض التخفيضات

من جهته، اعتبر مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مجموعة مراكز «اللولو التجارية»، ناندا كومار، بأن الاقتراح بالتوسع بعروض التخفيضات بالتبادل من منافذ البيع، يعدّ من المطالب الطبيعية، في ظل تأثر عدد من المستهلكين بظروف جائحة «كورونا»، ما جعل المجموعة تضاعف عدد عروضها الترويجية عقب شهر رمضان، مقارنة بالعروض المطروحة خلال العام الماضي، وتعتزم الاستمرار بعروض التخفيضات حتى نهاية العام على فترات متباينة.

في السياق نفسه، أوضح مدير عام جمعية الإمارات التعاونية، محمد يوسف الخاجة، أن «الجمعية» طرحت مبادرة، أخيراً، شملت التوسع في عروض التخفيضات، مقارنة بعددها خلال العام الماضي، وذلك من خلال اتفاقات للتنسيق مع شركات مورّدة في ما يتعلق بعمليات التوريد للسلع التي ستشملها التخفيضات، مبيناً أن «التعاونية» أصبحت تطلق عروضاً تخفيضية تستمر لفترة 20 يوماً في الشهر، مقارنة بتخفيضات كانت تستمر 10 أيام خلال عام 2019.

استقرار العروض

قال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية،

عبدالحميد الخشابي، إن «طرح عروض موسّعة للتخفيضات بالتبادل بين المتاجر، من الاقتراحات المهمة والضرورية للتخفيف عن المستهلكين، في ظل تداعيات فيروس (كورونا)»، مبيناً أن «المجموعة تنفذ خططاً للحفاظ على استقرار العروض بمعدلات العام الماضي نفسها، في ظل تحديات التوريد لبعض السلع تحت تأثير تداعيات أزمة «كورونا»، وأن التزامها باستقرار العروض التخفيضية يدعم تلبية احتياجات المستهلكين من السلع المختلفة.

- «تعاونية الاتحاد» خصصت 31 مليون درهم، لدعم عدد من السلع وبيعها بأسعار مخفضة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news