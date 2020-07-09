936 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 936.29 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 98 مبايعة بقيمة 189.48 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 45.71 مليون درهم، و84 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 143.77 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة، تلتها مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة «وادي الصفا 6».

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ست مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة ستة ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم، وثالثة في «اليلايس 2» بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 532.76 مليون درهم، منها 21 رهناً لأراضٍ بقيمة 500.81 مليون درهم، و35 رهناً لفلل وشقق بقيمة 31.95 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 214.06 مليون درهم.

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