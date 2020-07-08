1.41 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.41 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 118 مبايعة بقيمة 233.76 مليون درهم، منها 19 مبايعة لأراضٍ بقيمة 112.29 مليون درهم، و99 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 121.46 مليون درهم، بينما سجلت الرهونات قيمة قدرها 971.33 مليون درهم، مقابل تسجيل 21 هبة، بقيمة 204.57 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقة «سيح شعيب 3»، حيث سجلت مبايعتين، قيمة كل منهما 19 مليون درهم، تلتهما مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق محمد بن راشد.

وتصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثلاث مبايعات بقيمة ثمانية ملايين درهم، تلتها منطقة «الحبية الثالثة» بتسجيلها ثلاث مبايعات، أيضاً، بستة ملايين درهم، وثالثة في «ند الشبا الثالثة»، بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة سبعة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعتين في منطقة نخلة جميرا: الأولى بخمسة ملايين درهم، والثانية بقيمة أربعة ملايين درهم، إضافة إلى مبايعة بثلاثة ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت «الخيران الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 14 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 10 مبايعات بـ15 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة»، بتسجيلها سبع مبايعات بأربعة ملايين درهم.

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