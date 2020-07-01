فنادق في دبي تتلقى حجوزات مؤكدة لسياح دوليين ومجموعات أعمال

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

أكدت فنادق في دبي تلقيها حجوزات من أسواق خارجية، بمعدلات تزيد على الضعف، خلال الفترة الأخيرة، مع الإعلان عن استقبال الزّوار الدوليين، اعتباراً من السابع من يوليو الجاري.

وكشفت، لـ«الإمارات اليوم»، عن زيادة في الحجوزات من أسواق أوروبية وآسيوية، أبرزها: المملكة المتحدة، والهند، وروسيا، لافتة إلى أن الحجوزات شملت مجموعات أعمال لحضور مؤتمرات.

تأثير إيجابي

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي التجاري لـ«مجموعة جميرا»، أليكس لي، إن القرار الأخيرة لحكومة دبي عن استعداد الإمارة لاستقبال الزّوار الدوليين، اعتباراً من السابع من يوليو الجاري، أسهم بتأثير إيجابي ملحوظ في ارتفاع معدلات الحجوزات، خصوصاً من عدد من الأسواق العالمية، بما فيها السوقان الأوروبية والروسية، عبر الموقع الشبكي للمجموعة.

وأضاف أن الأسبوع الأول، منذ تأكيد هذا القرار، شهد نمواً بمعدل الضعف، لافتاً إلى ارتفاع الحجوزات الإلكترونية للزوار من المملكة المتحدة على وجه التحديد، بنسبة 150% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وتابع: «من اللافت جداً أن الزوار الدوليين يظهرون رغبة متزايدة بزيارة الإمارة، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فأكثر من نصف الحجوزات التي تم إجراؤها، خلال الأسبوع الماضي، شملت أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر».

وقال: «يعود الفضل في ذلك إلى الخيارات الواسعة، والباقات الترويجية الاستثنائية التي نقدمها في دبي، لاسيّما شاطئنا الخاص الممتد على طول كيلومترين والمسابح العديدة، والمطاعم الفاخرة للمجموعة، فضلاً عن مرافق الـ(سبا)، وإجراءات وشروط الصحة والسلامة التي تطبقها (جميرا)».

وأشار لي إلى أن «جميرا النسيم» أول فندق في العالم يحصل على ملصق الامتثال وضمان الحماية من شركة «بيرو فيريتاس» العالمية لخدمات الفحص والتفتيش، تليه ثلاثة فنادق أخرى لدى «مجموعة جميرا» في دبي، مع طموح لحصول المزيد من فنادق المجموعة عليه في المستقبل القريب. وأكد أن هذه الشهادة أسهمت بدور كبير في استعادة ثقة الزوار الداخليين والدوليين، على حد سواء.

حجوزات مؤكدة

بدوره، قال المدير التنفيذي لفندق «بلاتزو فرساتشي دبي»، منذر درويش، إن «الفندق تلقى عدداً كبيراً من الحجوزات المؤكدة، خلال الفترة المقبلة، مع الإعلان عن استقبال الإمارة للزوار الدوليين، اعتباراً من السابع من يوليو 2020».

وأضاف أن أسواق كلٍّ من: الهند، ودول مجلس التعاون، فضلاً عن المملكة المتحدة، تتصدر قائمة الحجوزات التي يتركز الجزء الأكبر منها في الربعين الثالث والأخير من العام الجاري، وتمتد إلى الربع الأول من العام المقبل.

وأكد درويش أن الفندق طرح مجموعة متكاملة من العروض الترويجية، إلى جانب إتاحة مواقع الحجز الشبكية، وإمكانية استخدامها على مدار عام كامل، لافتاً إلى أن مطاعم الفندق تسجل حجوزات كاملة، منذ صدور إعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

وأوضح أنه مع بدء السماح للزوار الدوليين بالدخول إلى دبي يوليو الجاري، فإننا نتوقع ارتفاعاً تدريجياً في حركة السياحة الدولية إلى دبي من مختلف الأسواق، لافتاً إلى أن الإمارة تمتلك العديد من المقومات، وهي إحدى أبرز الوجهات المفضلة على خارطة السياحة الدولية.

مؤتمرا أعمال

في السياق نفسه، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي، والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن الفندق بدأ بتلقي حجوزات من الأسواق الخارجية، خلال الفترة الأخيرة، للإقامة ابتداءً من منتصف يوليو الجاري، مشيراً إلى أن الحجوزات شملت، أيضاً، مجموعات لحضور مؤتمرين في الإمارة، خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وذكر خوجلي أن المملكة المتحدة تتصدر قائمة الحجوزات من الأسواق الخارجية بالنسبة للفندق، فضلاً عن أسواق أوروبية وآسيوية، لافتاً إلى أن الفندق بدأ بافتتاح أبوابه منذ أسبوعين، وشهد إقبالاً ملحوظاً، خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح أن الفندق صمم مجموعة عروض مخصصة للزوار الدوليين، مؤكداً أن حركة السياحة الدولية في دبي سترتفع، بشكل متواصل، خلال الفترة المقبلة.

وقال إن دبي تمتلك مقومات جذب سياحية فريدة، وتوفر خدمات وتسهيلات بجودة عالية.

دبي.. وجهة عالمية للزيارة

تتبوأ دبي مركزاً متقدماً، وتحتل المركز الرابع كأكثر الوجهات زيارة على مستوى العالم، وفق مؤشر «ماستركارد» للمدن العالمية المقصودة.

ومع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية، بما فيها السياحية، بعد تخفيف القيود عليها جرّاء جائحة «كوفيد-19»، سارعت العديد من المنشآت الفندقية، والوجهات الترفيهية، وكذلك الحدائق المائية، ومناطق الجذب الرئيسة، إلى فتح أبوابها من جديد لاستقبال زوارها، كما قدمت لهم المزيد من العروض والباقات الترويجية، التي تشجعهم على زيارتها، للاستمتاع بتجارب عالمية مميزة.

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