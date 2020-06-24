"طيران الإمارات" تتخذ مزيداً من الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال متحدث باسم شركة "طيران الإمارات" إنه "بعد الإعلان عن حالات كوفيد-19 ايجابية في هونغ كونغ لبعض الركاب الذين سافروا على إحدى رحلاتنا، اتخذت طيران الإمارات قراراً بتعليق خدمات الركاب مؤقتاً من باكستان، اعتباراً من الساعة 4 صباح اليوم (24 يونيو) بتوقيت باكستان".

وأضاف المتحدث: "نحن نعمل بالتنسيق مع السلطات المعنية، وسوف نتخذ أي تدابير إضافية تفي بمتطلبات جميع الأطراف قبل أن نستأنف خدماتنا من باكستان. وكما نؤكد مراراً وتكراراً، فإن صحة وسلامة أفراد أطقمنا وعملائنا ومجتمعاتنا تأتي على رأس أولوياتنا دائماً".

وأوضح أن "طيران الإمارات وضعت مجموعة شاملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية في كل خطوة من رحلة المسافر على الأرض وفي الأجواء، للحد من مخاطر انتشار العدوى".

يشار إلى أن "طيران الإمارات" تطبق سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

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