"بلومبيرغ": 3 أسماء مرشحة لخلافة تيم كلارك في "طيران الإمارات"

قال رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك، إنه كان يفكر في التنحي عن منصبه بعد تحقيق الشركة أرباحاً قياسية في وقت سابق من العام الجاري، إلا أن التوترات في المنطقة عرقلت خططه للتقاعد.

ووفقاً لوكالة «بلومبيرغ»، تتصدر أسماء ثلاثة قيادات تنفيذية قائمة المرشحين المحتملين لمنصب تيم كلارك في رئاسة «طيران الإمارات» عند تقاعده.

وبحسب الوكالة، تبرز ضمن الأسماء المطروحة ثلاثة قيادات، هم نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، والرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث.

وقال كلارك، خلال القمة الاقتصادية السنوية التي تنظمها صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» في برلين: «ظننت أن الوقت قد حان، وفجأة اندلعت الحرب. ها نحن هنا مرة أخرى».

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تعرقل فيها أحداث عالمية خططه للتقاعد، بعدما تسببت جائحة كورونا، التي بدأت في عام 2019، في تأجيل تلك الخطط سابقاً.